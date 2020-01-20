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Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер

Здоровье и дом - Здоровье
16:30, 20 января 2020

Минздрав РФ представил на общественное обсуждение проект нового порядка оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, передает «Коммерсантъ».

В ведомственном проекте предлагается наделить функциями профилактики ВИЧ-инфекции не только центры по борьбе со СПИДом, но и амбулаторное звено здравоохранения, включая фельдшерско-акушерские пункты, что актуально для сельских местностей.

Также в проекте нормативного документа впервые упоминается постконтактная профилактика для пар, где лишь один из партнеров является носителем вируса иммунодефицита. В этих случаях неинфицированному партнеру назначается терапия, если происходит ситуация, которая увеличивает риск передачи инфекции. Однако в документе речь идет о возможности назначения курса препаратов этой категории, но не об их бесплатном предоставлении.

В движении «Пациентский контроль» заявили, что предложения Минздрава гораздо лучше действующего порядка, но отметили, что ведомство до сих пор не хочет делегировать функции профилактики НКО, и недоумевают, почему в профилактическом блоке речь идет о постконтактной профилактике, но не говорится о доконтактной профилактике.

По данным Роспотребнадзора, на 31 октября 2019 года в России ВИЧ диагностирован у 1 060 553 человек. В сентябре на Генассамблее ООН министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о планах России к концу 2020 года достичь 90% охвата АРВ-терапией пациентов с ВИЧ.

Теги: #ВИЧ / СПИД

Рубрика: Здоровье

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Mauricio Jordan de Souza Coelho / Global Look Press

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