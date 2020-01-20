Недостаточный доступ к питанию повышает риск ранней смерти в 37 раз

Имеющие неадекватный доступ к пище люди умирают преждевременно до 37 раз чаще , чем те, у кого нет проблем с питанием.

Исследователи из Университета Торонто и некоторых других учебных учреждений проанализировали информацию по более чем полумиллиону жителей такой богатой страны, как Канада. Результаты исследования были опубликованы Canadian Medical Association Journal.

Ученые разделили всех людей по степени доступа к пище. В первую группу входили те, у кого он был более чем достаточным, во вторую — умеренным, а в третью — недостаточным. К концу периода наблюдений из жизни ушли 25 460 человек.

Выяснилось, что даже среди преждевременно умерших люди, имевшие недостаточный доступ к пище, умирали еще более преждевременно. В среднем они уходили из жизни на девять лет раньше тех, у кого не было проблем с питанием — средний возраст жизни составил 59,5 лет против 68,9 лет. Отметим, что оба этих возраста в Канаде считаются преждевременным уходом из жизни. Средняя продолжительность жизни в этой стране еще в 2014 году достигла 82 лет.

Недостаточным доступом к пище считается вовсе не голод, а необходимость по материальным причинам, к примеру, покупать себе и детям вместо полезных фруктов и овощей дешевые консервы, фастфуд, мучные изделия.

Преждевременная смерть из-за болезней, вызванных инфекционными паразитами и непреднамеренными травмами, или суицида встречалась более чем в два раза чаще именно у тех, кто испытывал жёсткую нехватку продуктов питания, как показало исследование.

Ранее ученые уже изучали связь между неадекватным доступом к пище и смертностью, но никто не исследовал причины этих смертей. Сейчас исследователи восполнили этот пробел, и результаты наблюдений показывают, что жизнь многих людей можно существенно продлить, если обеспечить им так называемую продовольственную безопасность, то есть гарантированный и постоянный доступ к необходимому минимуму полезных для здоровья продуктов питания.