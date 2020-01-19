Лечение зубов у пациентов с низким порогом болевой чувствительности

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью лечения зубов у стоматолога. Все относятся к этому по-разному: те, у кого не было травматического опыта, идут на приём к стоматологу смело, а кто сталкивался с неприятностями, побаиваются лечить зубы и откладывают поход к врачу до последнего. Впрочем, это зря, так как современная стоматология позволяет осуществлять лечение зубов абсолютно безболезненно.

Современная стоматология: без боли и дискомфорта

Любая хорошая стоматологическая клиника может предложить пациентам с низким порогом болевой чувствительности различные варианты безболезненного лечения зубов и дёсен. Уже при первичном посещении стоматолог ознакомит с возможными вариантами анестезии и позволит узнать подробнее о каждом из них из уст профессионала. Пациенты с низким порогом болевой чувствительности могут воспользоваться так называемой компьютерной анестезией, которая исключает введение обезболивающего вещества с помощью традиционного шприца с иглой. Поэтому данный вид обезболивания считается одним из самых комфортных и неощутимых. Под компьютерной анестезией, которая может применяться к пациентам любых возрастных групп, могут производиться следующие виды лечебных и эстетических процедур:

имплантация зубов;

виниры;

отбеливание зубов;

протезирование зубов и др.

Комфортное лечение зубов в медикаментозном сне

Пациенты, которые не хотят испытывать ни малейшего дискомфорта во время лечения зубов и дёсен, могут также воспользоваться возможностью прохождения лечебных манипуляций в медикаментозном сне. Этот вариант идеально подходит пациентам с низким порогом болевой чувствительности, так как позволяет легко переносить любые стоматологические процедуры, не испытывая никаких ощущений (во сне). Медикаментозный сон обеспечивается применением современных безопасных для здоровья препаратов, которые подходят как для взрослых, так и для детей. Но для пациентов каждой возрастной группы применяется своя дозировка, которая также может зависеть от массы тела пациента, комплекции и роста. Многие стоматологи и пациенты считают, что лечение зубов в медикаментозном сне – самый лучший вариант, поскольку в этом случае пациенты не испытывают никаких дискомфортных ощущений, а врачи могут беспрепятственно и качественно выполнять все необходимые процедуры, предусмотренные программой лечения.