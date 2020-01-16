Найден новый путь лечения тяжелой лекарственной зависимости

Исследователям удалось обнаружить потенциальную новую цель в лечении лекарственных зависимостей.

Ученые из Школы медицины при Университете Миннесоты обнаружили новую потенциальную цель в лечении лекарственной зависимости через так называемые «скрытые звезды мозга».

Дофамин является одной из основных «молекул поощрения» мозга: он вносит свой вклад в процессы обучения, памяти и мотивационного поведения. Нарушения в регулировании уровня дофамина связаны с развитием расстройств, вызывающих зависимость.

Новое исследование, опубликованное журналом Neuron, предполагает, что воздействие на кальциевые сигналы в клетках астроцитах может снизить поведенческий эффект амфетамина. Астроциты получили такое название благодаря схожести своей формы с формой звезды. Иногда их еще называют «скрытыми звездами мозга». Обычно они считаются поддерживающими клетками мозга, а новое исследование показало, что астроциты вносят свой вклад в переработку информации и то, как именно живые организмы думают и функционируют.

Исследователи обнаружили, что астроциты реагируют на дофамин за счёт увеличения содержания кальция в прилежащем ядре — одном из основных центров поощрения мозга. А увеличение показателей кальция связано с выделением аденозина для моделирования нейронной активности в прилежащем ядре.

Обнаружено, что астроциты реагируют на вызывающие зависимость субстанции ростом уровня кальция, и если астроцитарная активность прерывается, то поведенческое воздействие этих веществ снижается, как показали исследования с участием мышей. Это и может быть новым направлением в деле лечения лекарственных зависимостей.