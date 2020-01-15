Жителям Подмосковья напомнили о вреде алкоголя до и после крещенских купаний

Порядка 65 бригад скорой помощи будут дежурить у купелей в Московской области в крещенскую ночь.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи Олега Какурина, дежурства бригад врачей во время Крещения будут организованы в каждом городском округе вблизи центральных купелей. Кроме того, на самих местах для крещенских купаний также будут присутствовать врачи.

Какурин напомнил, что до и после вхождения в ледяную воду нельзя употреблять алкоголь, поскольку он значительно повышет нагрузку на сердце.

Напомним, что синоптики ранее заявляли, что москвичи и жители Подмосковья могут не ждать традиционных крещенских морозов в ближайшие выходные, поскольку столбики термометра в крещенскую ночь укажут лишь на небольшой «минус».