Анестезиолог напомнила, кому противопоказано купание в проруби

В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать Крещение Господне. Традиционным ритуалом в этом праздновании является купание в проруби.

Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации Московской клинической больницы имени Виноградова Мария Вацик рассказала порталу «МЕД-инфо», как избежать негативных последствий от окунания в холодную воду.

Врач напомнила, что нельзя купаться на голодный желудок, но не стоит и переедать, а употребление алкоголя перед купанием повышает риски переохлаждения.

После выхода из воды в первую очередь необходимо поместить в тепло ноги и голову. Желательно выпить три чашки горячей жидкости, насухо вытереться и тепло одеться.

Купание в проруби противопоказано людям с иммунодефицитом, пожилым людям с сахарным диабетом, беременным женщинам и пациентам с аутоимунными заболеваниями. У неподготовленных людей резкая смена температуры может привести к воспалительным заболеваниям, чаще всего к пневмониям, пиелонефритам и воспалениям в мочеполовой системе.