Найдена причина постоянных оргазмов у женщин с PGAD

Ученые подобрались к разгадке синдрома постоянного сексуального возбуждения (persistent genital arousal disorder, PGAD).

Некоторые женщины способны испытывать до 100 оргазмов за день, при этом не будучи сексуально возбужденными. Это может происходить с ними во время прогулок, занятий спортом и домашними делами, деловых встреч и переговоров.

Это расстройство назвали синдромом постоянного сексуального возбуждения, однако до самого последнего времени врачи не понимали, откуда оно берется и как его лечить. Неспособность контролировать свои ощущения серьезно снижала качество жизни пациенток и их уверенность в себе, притом многие из них испытывали чувство стыда и стеснялись обращаться за помощью.

И вот теперь ученые установили, что у подавляющего большинства жертв этого синдрома отмечаются повреждения нервов в позвоночнике, которые связаны с передачей сигналов мозгу о возбуждении. Причем эти повреждения могут быть как механическими, так и вызванными лекарственными препаратами.

В ходе эксперимента ученые из Гарвардской медшколы вылечили от синдрома часть женщин, удалив им кисты из позвоночника. А одной даме помогли, скорректировав дозировку антидепрессантов. Синдром появился у нее тогда, когда она решила слишком резко отказаться от приема лекарств.