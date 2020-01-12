На средства гранта Андрея Павленко в России начнет работу СМИ об онкологии

Редактор отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов сообщил о планах открытия популярного ресурса, рассказывающего об онкозаболеваниях. Об этом рассказывает «Новая газета» со ссылкой на эфир «Эха Москвы».

Новое СМИ будет создано на базе проекта «Жизнь человека», который вел онколог Андрей Павленко. Напомним, Андрей Павленко умер в начале января от рака желудка, который ему диагностировали в марте 2018 года на третьей стадии. До последних дней он рассказывал о своем лечении на площадке «Жизнь человека», которая теперь станет онкологическим медиа.

Спонсировать СМИ планируется из фонда Андрея Павленко. Сегодня на сайте Patreon фонд собрал 21 тысячу долларов. Половина этой суммы пойдет на нужды семьи онколога, а другая половина на развитие медиа и гранты для журналистов.

Идея создания подобного СМИ возникла еще при жизни Павленко, и он ее поддержал.