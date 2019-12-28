Прием антибиотиков в первый год жизни влияет на склонность к аллергиям

Портал Jama Network опубликовал исследование, проведенное с участием почти 800 тысяч детей. В нем группа авторов пришла к выводу, что употребление ребенком антибиотиков в возрасте до года уменьшает бактериальное разнообразие в организме и тем самым влияет на риск развития аллергических заболеваний.

Исследователи изучили анамнез детей, родившихся в период с 2001 по 2013 годы. При этом из пациентской группы исключались те младенцы, чей аллергический дебют происходил уже до шестого месяца от дня рождения.

Если младенец получал более одного класса антибиотиков, то у него отмечался более высокий риск развития астмы, аллергического ринита или иного схожего иммунологического заболевания.

Эти данные вовсе не означают, что родителям стоит отказаться от использования антибактериальных препаратов в лечении ребенка, однако антибиотики — это та группа лекарств, которую лучше не использовать без явных показаний, «на всякий случай».