У протонной терапии нашли меньше побочных эффектов, чем у облучения

Эффективность протонной терапии не уступает радиационному облучению, зато количество побочных эффектов меньше.

Исследователи решили выяснить, насколько протонная терапия по своей эффективности отличается от традиционного облучения опухолей при помощи радиации. Для этого ученые из Университета Вашингтона наблюдали за лечением 1 500 пациентов, страдающих от опухолей легких, головы и шеи, кишечника, мозга, а также женских половых органов. Оказалось, что по своей эффективности протонная терапия не уступает традиционному облучению, зато у пациентов было меньше побочных эффектов.

Стоит отметить, что к моменту начала лечения ни у кого из больных не наблюдалось метастазов. Через 90 дней, в течение которых продолжался курс протонной терапии, с тяжёлыми побочными эффектами столкнулись 11,5% больных. За тот же самый период, в течение которого длилось облучение при помощи радиации, с тяжелыми побочными эффектами столкнулись 27,6% больных. Кроме того, пациенты из первой группы испытывали меньше побочных эффектов при восстановлении после завершения курса, хотя были старше и имели больше медицинских проблем.

Наконец, выживаемость в группе на протонной терапии через год составила 83%, а при обычном облучении — 81%. Такая разница не является статистически существенной. А вот количество побочных эффектов в первой группе ощутимо меньше, что повышает качество жизни больных. Это делает протонную терапию более предпочтительным методом лечения.