Ожирение матери опасно для интеллекта ее ребенка

Исследование показало, что материнское ожирение увеличивает риск развития проблем с моторными навыками у ребёнка.

Ученые из Университета Техаса решили проследить за тем, какое влияние материнское ожирение оказывает на развитие ребёнка и, в частности, его мозга. Оказалось, что к трём годам дети от матерей с ожирением имеют менее развитые моторные навыки, чем те малыши, чьи мамы не имели проблем с лишним весом. Более того, к семилетнему возрасту дети из первой группы обладали более низким уровнем интеллекта по сравнению с ровесниками от мам с нормальным весом.

Таким образом, ученые установили прямую связь между весом будущей матери и нарушениями или замедлениями в развитии мозга её ребенка. Как полагают ученые, ожирение может вызывать эти нарушения из-за своего воздействия на гормональную систему и дефицита определённых минералов в организме, который оно вызывает. Это еще один повод для того, чтобы женщины, которые хотели бы стать мамами, вначале избавились от лишнего веса.

Впрочем, авторы исследования настоятельно подчеркивают, что они не собирались пугать или стыдить женщин, которые имеют лишний вес во время беременности либо уже родили детей. Целью исследования было лишь выяснение определенных особенностей развития детского мозга. Учёных особенно удивило, что последствия материнского ожирения в этом вопросе сохраняются в жизни ребёнка на протяжении такого продолжительного времени.