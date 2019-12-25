В Ульяновской области фельдшерам выделят автомобили

На Ульяновской области протестируют два новых транспортных проекта, связанных с оказанием медпомощи пациентам из сельской местности, пишет ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В рамках программы «Мобильный фельдшер» в 2020 году предполагается предоставить в пользование транспорт медикам, которые занимаются обслуживанием нескольких населенных пунктов. Пилотный проект будет реализован на базе Большенагаткинской районной больницы.

Также со следующего года на базе Центральной городской клинической больницы в Ульяновске начнет работать проект «Медицинский автобус». Предполагается, что автобус периодически будет доставлять пациентов из прилегающих сельских районов в городскую больницу. Предполагается, что до 2024 года этот проект будет реализован на всей территории региона.

Ранее канал НТВ рассказывал, что в Курской области сельским фельдшерам выдали скутеры для работы на своей местности.