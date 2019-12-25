В Москве фонду передали два здания под соцгостиницу для онкобольных детей

Председатель благотворительного фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко сообщила, что Москва передала их организации два здания под обустройство социальной гостиницы для онкобольных детей, пишут «Такие дела».

Фонду будут переданы помещения общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров на безвозмездное пользование в течение десяти лет. Первыми в этих помещениях смогут расселиться дети, которым выдано направление на лечение в столичных онкоцентрах. Позже, по словам Ромейко, рассчитывать на место в социальной гостинице смогут и взрослые.

Ранее в СМИ неоднократно освещались скандалы, в которых жители многоквартирных домов выступали против соседства с больными детьми, которым фонды предоставляют съемное жилье на время лечения в столице.