Заниженный бюджет на лекарства для льготников Ингушетии признали неконституционным

Конституционный суд Ингушетии обязал Народное собрание республики пересмотреть бюджет до 2021 года по статьям, касающимся обеспечения льготных категорий граждан медикаментами, пишет «Фармацевтический вестник».

Разбирательство было инициировано общественной организацией «Монитор пациента», куда обратились с жалобой несколько жителей региона.

Установлено, что в текущем году на приобретение лекарств для льготников было выделено 15 миллионов рублей, а на грядущие два года предусмотрено по 13 миллионов рублей. При этом реальная годовая потребность составляет 260 миллионов рублей.

При сохранении заниженного в 17 раз бюджета льготникам пришлось бы либо приобретать лекарства за свой счет, либо оставаться без медикаментозной помощи. Постановление Конституционного суда Ингушетии было вынесено 19 декабря.