Увеличение продолжительности рабочего дня грозит гипертонией

Постоянные переработки в офисе могут приводить к увеличению артериального давления, включая скрытую гипертонию.

Работники, которым приходится трудиться сверх установленной продолжительности рабочего дня, чаще демонстрируют повышенное артериальное давление, включая и тот его тип, который не удается выявить на обычных обследованиях. Таковы результаты наблюдений ученых из Университета Лаваля в Канаде, которые были опубликованы журналом Hypertension. В них приняли участие более 3 500 «белых воротничков», оказывающих страховые услуги в разного рода фирмах, расположенных в Квебеке.

Наблюдения показали, что если продолжительность рабочей недели составляла более 50 часов, то вероятность развития скрытой гипертонии увеличивалась на 70% по сравнению с теми работниками, которые трудились менее 35 часов в неделю. При скрытой гипертонии, как подчеркивают авторы исследования, артериальное давление на обычных осмотрах выглядит нормальным, но когда его измеряют в другое время, оно оказывается высоким. При 50 часах в неделю вероятность скрытой гипертонии увеличивалась на 66%.

Даже если рабочая неделя составляла всего от 41 до 48 часов, вероятность скрытой гипертонии повышалась на 54%, а опасность появления обычного повышенного давления вырастала на 42%. Оба типа гипертонии связаны с существенным риском инсульта, инфаркта и других опасных патологий. При этом ученые учли и другие факторы, способные влиять на показатели давления, вроде уровня стресса на рабочем месте и необходимости принимать ответственные решения.