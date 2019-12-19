Рождение в декабре оказалось безопасно для женского сердца

Появившиеся на свет весной и летом женщины чаще уходит из жизни из-за болезней сердца.

Очередное исследование показало связь между временем года, в которое человек появляется на свет, и его здоровьем. В этот раз ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что если женщины появляются на свет весной или летом, то они чаще умирают от болезней сердца, по сравнению с теми, кто рождается зимой. Таковы результаты наблюдений за 116 тысячами женщин в возрасте от 30 до 55 лет, за которыми следили целых 38 лет.

Наблюдения показали, что родившиеся в апреле женщины на 12% чаще умирали от болезней сердца, по сравнению с теми, кто рождался в ноябре. В целом рождение весной увеличивало риск болезней сердца и смертей из-за них на 10%, а появление на свет летом — на 9%. При этом самым оптимальным месяцем рождения оказался декабрь. Если женщина рождалась в первый месяц зимы, то ее вероятность умереть от болезней сердца была ниже на 5%, чем даже при рождении в ноябре.

Ученые брали во внимание и другие факторы, влияющие на риск заболеваний сердечно-сосудистыми недугами. Это было наблюдательным исследованием, поэтому его авторы не могут объяснить, почему рождения зимой является таким предпочтительным для сердечно-сосудистой системы.