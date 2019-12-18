Медики посоветовали москвичам раньше вставать для профилактики зимней депрессии

Жителям столицы рекомендуется в условиях коротких и пасмурных зимних дней пораньше вставать и чаще выходить на улицу.

«Действительно, в зимние месяцы жители Москвы испытывают дефицит солнечного света, ведь зимний день недолгий. Ультрафиолет способствует выработке витамина D, очень важного для нашего организма. Поэтому надо стараться продлевать для себя световой день, просыпаясь как можно раньше. Бывать на улице днем, гулять», – приводит агентство «Москва» слова главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Он напомнил, что для сохранения хорошего самочувствия необходимо спать не менее восьми часов. «Восстановление и регенерация происходит во время сна. Способствует этому процессу гормон мелатонин, который вырабатывается наиболее активно с 22:00 до 2:00. Поэтому важно отдать это время сну и просыпаться раньше – с началом светового дня», – сказал Тяжельников.

Эксперт отметил, что для профилактики сезонных депрессий нужно уделять время хобби и встречам с друзьями, а также любой физической активности.