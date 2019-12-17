В Тюмени врачи вернули слух мужчине без ушных раковин

В Тюмени хирурги провели операцию пациенту из Новосибирска с редкой физиологической патологией, пишет 72.ru.

От рождения у мужчины не было ушных раковин, их ему заменял специальный имплант слухового аппарата, вживленный в кости черепа. Имплант у пациента сломался, и медикам предстояло вживить искусственный аппарат в височную кость и надеть на нее миниатюрный звуковой процессор. Этот процессор преобразует электрический сигнал в механические колебания, которые после передаются на кости черепа, позволяя человеку расшифровывать окружающие звуки.

В клиническую больницу новосибирец обратился по направлению от лечащего врача. Операция ему была выполнена за счет средств ОМС. Все хирургические манипуляции заняли порядка 20 минут.