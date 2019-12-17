Экспериментальный препарат замедлил развитие БАС

Новое экспериментальное лекарство замедлило развитие бокового амиотрофического склероза.

Представители американской фармацевтической компании Amylyx Pharmaceuticals, которая специализируется на разработке новых методов лечения бокового амиотрофического склероза, представили первые предварительные данные клинических исследований своего препарата. Пока что этот процесс находится в самой середине, но создатели лекарства уже настроены достаточно оптимистично. Они утверждают, что по полученным данным препарат замедлил скорость, с которой боковой амиотрофический склероз развивается у пациентов.

Эта скорость определялась по специальной шкале, разработанной специально для неизлечимой ныне болезни. Отметим, что в разных научных коллективах мира продолжается испытание лекарств, направленных на борьбу с неизлечимым недугом, но пока что о каких-то серьезных успехах говорить рано. Вот и теперь ученые заявили, что тщательно анализируют полученные результаты и не торопятся делать выводы.

Лекарство получило условное название AMX0035, а клинические исследования с участием группы пациентов продолжались 24 недели. На данном этапе оценивается не только эффективность препарата в деле замедления БАС, но и его безопасность.

Напомним, что боковой амиотрофический склероз — неизлечимая болезнь, вызывающая смерть двигательных нейронов. В течение короткого времени она лишает человека контроля над собственным телом и дыханием. Обычно с момента установки диагноза до смерти проходит несколько лет, и лишь у физика Стивена Хокинга, а также у гитариста Джейсона Беккера болезнь затянулась на долгие годы по необъяснимым причинам.