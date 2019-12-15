Ученые из РФ выяснили, содержание каких белков повышено у людей с шизофренией

В журнале «Наука в Сибири» опубликована статья томских и московских ученых НИИ психического здоровья РАН, посвященная изучению крови людей с биполярным расстройством (БАР) и шизофренией. О научной работе рассказал «Интерфакс».

Для исследования были взяты от 30 до 50 образцов крови у представителей групп пациентов с БАР, шизофренией и у здоровых людей. Из каждой группы было отобрано по десять человек. Кровь пациентов бралась на исследование в момент обострения клинической картины диагноза.

В результате лаборанты выявили 27 белков, связанных с шизофренией и 18 — связанных с БАР. Уточняется, что при шизофрении особенно повышено содержание белка ANKD 12, а в сложных случаях снижено содержание белка кадгерин 5.

В текущей практике диагноз шизофрении психиатр выставляет по клинической картине заболевания. Полученные данные о белковом составе крови могут стать основой для создания диагностической панели, согласно которой пациентам смогут подтверждать диагноз путем иммуноферментного анализа крови.