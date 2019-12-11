В Москве открылся центр гемодиализа, доступный для онкопациентов

На базе НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина в Москве открылся новый центр гемодиализа, пишет «Интерфакс».

Директор института Олег Аполихин сообщил, что благодаря ресурсам центра процедура очищения крови станет теперь доступна и пациентам с онкологическими диагнозами.

Также оборудование позволит проводить диагностические процедуры и переводить пациентов на трансплантацию почек.

Всего в новом отделении НИИ установлено 20 аппаратов, которые позволят соответствующему числу пациентов с почечной недостаточностью проводить жизненно необходимые мероприятия по очистке крови.