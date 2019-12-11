Перед облучением раковым больным нужны антибиотики

Использование антибиотиков до лучевой терапии позволяет сражаться с так называемыми бродячими раковыми клетками.

Эксперименты с участием лабораторных мышей показали, что еще до начала лучевой терапии жертвы тяжёлых опухолей должны получать антибиотики. Тем самым увеличивается вероятность гибели так называемых бродячих раковых клеток, то есть фрагментов опухолей, которые отделяются от основного местоположения и с кровотоком переносятся в другие зоны организма. Именно они впоследствии и вызывают метастазы, являющиеся главной причиной смертности при опухолях.

В экспериментах учёные применяли антибиотик ванкомицин, который усиливал эффективность мощных по дозировке, но коротких по продолжительности сеансов лучевой терапии. Кроме того, этот антибиотик показал свою способность защищать от так называемого абскопального эффекта — поражения клеток, находящихся вне зоны действия радиации, но вступающих в контакт с облучаемыми клетками.

Наконец, использование антибиотиков еще до начала лучевой терапии положительно сказывалось на функционале дендритных клеток. Так называют специальные клетки, передающие иммунным Т-клеткам сообщения, на основе которых те и осуществляют «атаки».

В эксперименте использовали мышей с меланомой, раком шейки матки и легких, но авторы методики думают, что она может быть распространена и на другие случаи рака.