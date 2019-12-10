В сухожилиях обнаружены ценные для человека стволовые клетки

Исследователи обнаружили стволовые клетки в сухожилиях, и это может стать основой новых методов лечения травм.

Группа ученых из американского Carnegie Institution for Science обнаружил существование стволовых клеток в сухожилиях, откуда их можно добывать для улучшения процесса заживления травм этих частей тела. Во многих случаях такая методика даже поможет избежать болезненных хирургических операций.

Напомним, что сухожилия — это соединительная ткань, с помощью которой мышцы крепятся к костям, повышая их стабильность и передавая усилия, необходимые для движения. К сожалению, сухожилия часто подвергаются травмам, после которых они крайне редко полностью восстанавливаются. А это ограничивает подвижность, требуя постоянного приема обезболивающих и даже хирургических операций. В худшем случае появляется фиброзная ткань, разрушающая тканевые структуры сухожилия.

До последнего времени из-за плохой заживляемости подобных ран даже было принято считать, что в сухожилиях стволовых клеток нет, но теперь они обнаружены группой ученых из США. Более того, специалисты доказали, что ткани фиброзных шрамов и стволовые клетки сухожилий создаются приблизительно одним источником — защитными клетками, окружающими сухожилия. Следовательно, стволовые клетки сухожилий существуют, но они должны победить в неравной борьбе прекурсоры рубцовой ткани для того, чтобы предотвратить её формирование. Сделать это естественным образом им очень сложно, вот почему будущее лекарства должны помочь усилить воздействие стволовых клеток сухожилий, что ускорит и заживление ран.