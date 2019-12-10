Исследование: роды в воде так же безопасны, как и обычные

Новое исследование показало, что роды в воде для матери и ребенка в такой же степени безопасны, как и более традиционные.

Исследователи установили, что популярные среди некоторых женщин водные роды представляют для здоровья матери и ребенка ничуть не больший риск, чем роды традиционные. При этом у женщин, которые проходят через водные роды, отмечается меньшее количество травм позвоночника первой и второй степени. Такой вывод ученые из Университета Мичигана сделали на основе анализа 397 родов в воде и 2 025 традиционных родов.

Анализ не выявил каких-либо существенных различий между первой и второй группой. Как полагают авторы исследования, медицинские учреждения должны более часто предлагать женщинам рожать в воде и разрабатывать протоколы для подобных родов.

Сами по себе роды в воде происходят в специальной ванне или бассейне. Сегодня лишь очень небольшое количество госпиталей или роддомов могут предложить подобную услугу, так как считается, что она несет повышенный риск для новорожденных. Высказывались предположения о более высоком числе послеродовых инфекций и травм позвоночника.

Однако многие женщины переносят роды в воде значительно легче, чем традиционные. И вот теперь исследование показало, что они ничуть не более опасны. Ребёнок после таких родов делает свой первый вдох после того, как его извлекают из воды, а до тех пор его легкие наполнены жидкостью, как это было в течение всей беременности.