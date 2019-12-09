Самарскому министру запретили влиять на частные клиники, проводящие аборты

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов получил предостережение от регионального УФАС за рекомендации, выданные частным медцентрам, пишет «Медвестник».

В ноябре региональный Минздрав провел переговоры с частными медцентрами, в ходе которых попросил частные медцентры отказаться от предоставления услуг по прерыванию беременности. В ведомстве считают, что на аборт женщине лучше идти через государственную женскую консультацию, где специалисты сначала дают ей «неделю тишины» и уговаривают сохранить ребенка.

Министр отчитывался, что 10 из 31 медучреждения в результате сдали свои лицензии, позволяющие проводить аборты.

В УФАС утверждают, что подобное влияние со стороны государства может вести к ограничению конкуренции на рынке. Также излишним вниманием Минздрава к частным клиникам заинтересовалась областная прокуратура, организовав свою проверку по этому вопросу.