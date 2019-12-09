Прирост числа гипертоников на 57% связан с лучшей выявляемостью диагноза

С 2008 года число пациентов с повышенным кровяным давлением выросло на 57%, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. По данным на 2018 год в России насчитывается 1,54 миллиона граждан с гипертонией.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России по четырем федеральным округам Сергей Бойцов считает, что рост показателей больше свидетельствует о выявляемости болезни.

Реальный прирост числа гипертоников на 13% выявлен в группе мужчин до 65 лет за период с 2003 по 2017 годы. Это, по словам Бойцова, прежде всего связано с увеличением числа мужчин, имеющих лишний вес.

По словам доктора, среди мужского населения до 65 лет в России 49% являются гипертониками, среди женского — 40%.