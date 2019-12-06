Срок беременности снижается из-за глобального потепления

Глобальное потепление является причиной большего числа преждевременных родов, как показало исследование.

Американские ученые собрали статистику по количеству родов в каждый день в период с 1969 по 1988 годы в США и данные по погоде за тот же период. Оказалось, что в те дни, когда температура воздуха превышала +32 °С, количество родов увеличивалось на 5%. Причём доказано, что этот эффект сохранялся и на следующий день после температурного скачка: показатели деторождений оставались повышенными на протяжении до двух недель.

Это убедительное доказательство того, что в жарком климате продолжительность родов сокращается. Впрочем, оно справедливо только для жителей стран и регионов, в которых самый жаркий климат не отмечается постоянно.

Исследование демонстрирует ещё одну опасность глобального потепления, с которым столкнулось человечество: резкое увеличение температуры уменьшает продолжительность гестационного периода. Чем меньше времени ребёнок проводит в утробе, тем это опасней для его здоровья, поскольку от продолжительности внутриутробного развития зависит функционал многих его органов и интеллектуальные способности.

Авторы исследования призывают будущих мам следить за температурой воздуха и пореже покидать помещение в сильную жару, особенно в последний триместр беременности.