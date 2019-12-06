Сон подростков впервые связали с уровнем жирной кислоты Омега-3

Исследователи впервые связали уровень жирной кислоты Омега-3 с качеством сна у подростков.

Повышенный уровень докозагексаеновой кислоты может быть связан с большей продолжительностью сна. К такому выводу пришли учёные из Мексики, которые наблюдали за здоровьем местных подростков. Наблюдения показали, что повышенный уровень докозагексаеновой кислоты (DHA), которая относится к категории жирных кислот Омега-3, связан с более ранним отходом ко сну и более длительной продолжительностью сна в рабочие и выходные дни. При этом исследование продемонстрировало лишь связь между показателями этой кислоты и сном, но не выявило причины и следствия.

Авторы исследования подчеркивают, что даже увеличение продолжительности сна подростка на 20 минут уже может быть очень полезным для его эмоционального контроля и академической успеваемости. Полученные в ходе исследования данные являются клинически существенными, а значит, они являют собой один из потенциальных инструментов повышения качества сна.

Свои выводы исследователи получили в ходе наблюдений за 405 подростками, проживающими в Мехико. Их средний возраст составил 14 лет. Уровень жирной кислоты Омега-3 измерялся в плазме с помощью газожидкостной хроматографии, а продолжительность сна определялась специальными браслетами, которые подростки носили в течение семи дней.

У подростков с самым высоким уровнем DHA отмечалась и самая длительная продолжительность сна: в среднем они спали на 32 минуты дольше тех, у кого фиксировался самый низкий показатель кислоты.