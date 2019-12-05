Обнаружена связь между ожирением и заболеваниями десен

Исследование продемонстрировало, что у жертв ожирения значительно чаще наблюдаются болезни десен вроде периодонтита.

Ученые из Case Western Reserve University выяснили, что между болезнями десен и ожирением имеется связь. При этом исследование не показало, что возникает вначале, а что потом, но выявлен общий фактор двух этих расстройств — воспалительные процессы.

С увеличением массы тела, объема талии, а также уровня жира под кожей увеличивалась опасность развития периодонтита. Все эти физиологические процессы, наблюдаемые при больших объемах лишнего веса, воздействовали на метаболизм, что провоцировало воспалительные явления и увеличивало опасность болезней десен.

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По мнению авторов исследования, стоматологам нужно предупреждать пациентов, имеющих лишний вес, о повышенном риске развития у них болезней периодонта. То же самое касается и тех, кто уже столкнулся с этими болезнями: вполне возможно, что они находятся в «группе риска» по развитию ожирения.