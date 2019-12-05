Физические нагрузки защищают мужчин старшего возраста от опухолей

Для уменьшения риска рака простаты на 51% мужчинам нужны физические нагрузки, как показало исследование.

Учёные из Университета Бристоля в очередной раз подтвердили пользу регулярных физических нагрузок для здоровья человека. Оказывается, чем более регулярно мужчины практикуют тренировки, тем ниже риск опухолей простаты. Регулярные физические нагрузки позволяют уменьшить эту опасность на целых 51%.

Авторы исследования оценивали этот эффект за счёт отслеживания различий в ДНК у более чем 140 тысяч мужчин. Наблюдения продемонстрировали, что воздействие этих генов незначительно, следовательно, вероятность опухолей простаты уменьшалась именно за счёт физической активности. В частности, тренировки имели большее значение в деле определения рисков опухолей, чем семейная история заболеваний простаты.

Авторы исследования подчеркивают, что большая часть мужчин, за которыми они наблюдали, уже перешагнули через 50 лет и это не были профессиональные спортсмены.

Вообще для достижения защитного эффекта мужчинам не требуются интенсивные нагрузки вроде марафона: вполне достаточно почаще гулять пешком, работать по дому и даже заниматься своим садом или огородом.