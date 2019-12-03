Мозг пациентов со старческим слабоумием впервые удалось "взломать" для лечения

Исследователи нашли способ взломать неприступный гематоэнцефалический барьер в мозге, чтобы лечить старческое слабоумие.

Сегодня науке известно о том, что одним из драйверов старческого слабоумия являются скопления белков в мозге. Когда продукты отходов жизнедеятельности мозга в виде бета-амилоидных и тау-белков сплетаются между собой, они нарушают проводимость нейронов, что вызывает потерю памяти, спутанность сознания, а также в целом лишает человека рассудка в течение ряда лет. Это классические симптомы старческого слабоумия.

Зная это, наука могла бы испытывать те или иные лекарства, разрушающие те самые белковые скопления в мозге. Но каким образом провести эти лекарства в мозг, если он имеет гематоэнцефалический барьер? Это неприступная преграда на пути любых субстанций из организма к мозгу, преодолеть которую не удаётся никак. Таким образом мозг защищает себя от любых патогенов, которые могут попасть туда из других частей тела. Но тем же способом он защищается и от перспективных лекарств против старческого слабоумия.

Для решения задачи ученые из Университета Западной Вирджинии применили уникальной ультразвуковой шлем. С его помощью они смогли взломать гематоэнцефалический барьер у нескольких женщин с болезнью Альцгеймера. В течение 24 часов эта преграда была снята, после чего самостоятельно восстановилась. Пока что целью исследования был лишь взлом защитной системы, но на следующем этапе за счёт ультразвука в мозг будут вводить те самые экспериментальные лекарства для уничтожения опасных белков.