Гипноз придет на смену лекарствам для общей анестезии – но не для всех

Американские врачи используют гипноз в качестве замены общей анестезии, которая является более щадящей для пациентов.

Впервые в своей истории Америка столкнулась с самой масштабной эпидемией опиоидной зависимости, жертвами которой каждый год становятся десятки тысяч человек. Все они умирают из-за злоупотребления опиоидными лекарственными препаратами и наркотиками. Довольно часто эта зависимость развивается из-за того, что врачи массово выписывают жертвам тех или иных болей мощные обезболивающие на опиодной основе, которые довольно быстро провоцируют привыкание. Проблему пытаются решить уже на федеральном уровне, и правительство выделяет сотни грантов разным научным учреждениям, чтобы они придумали альтернативу опиоидам.

В одном из медцентров Техаса женщин с раком груди усыпляют перед операцией не с помощью традиционной смеси мощных наркотических препаратов, а за счёт сочетания местной анестезии и гипноза. Фактически их не погружают в общий наркоз, а с помощью гипнотерапии убеждают в том, что им не больно. В этот момент врачи проводят разрезы и удаляют из организма злокачественные новообразования. Эксперимент пока показал весьма впечатляющие результаты.

В этой связи можно вспомнить, как советский экстрасенс Анатолий Кашпировский ещё 30 лет тому назад по телемосту вводил в состоянии гипноза пациентку, которую разрезал на операционном столе хирург. Впрочем, в эффективности того самого метода впоследствии сильно усомнились, но американские специалисты сейчас развивают сходные методики — разве что без «действия на расстоянии».

Отметим также, что гипнозу поддаются, по статистике, всего около 40% человек, поэтому данная методика вряд ли может быть универсальной.