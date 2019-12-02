Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным

Программный руководитель общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский предположил, что предложенный Минздравом законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства имеет слишком размытые формулировки и не будет эффективно работать, пишет АСИ.

Федеральный законопроект предполагает, что на территории РФ будут запрещены распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции и призывы к отказу от медосвидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.

Барский отмечает, что люди, отрицающие существования ВИЧ-инфекции, действительно существуют, но это люди не только необразованные, но чаще всего «потерявшиеся, которым не была оказана поддержка и помощь». Проект закона же вообще исключает их из легального поля.

Также у специалиста общественной организации вызывают смущение абстрактные формулировки закона: под недостоверные сведения могут попадать в том числе и разговоры о новых методах лечения ВИЧ-инфекции, если они еще не стандартизированы в государстве.

Ранее в интервью «Тайга.инфо» директор фонда «СПИД.центр» Антон Красовский утверждал, что число ВИЧ-диссидентов не представляет угрозы для общества: «ВИЧ-диссидент представляет угрозу только в том случае, когда он управляет страной или Минздравом. Минздрав — это главный ВИЧ-диссидент России, и вот это проблема. При этом существование вируса они не отрицают, они отрицают масштабы и последствия. Это гораздо хуже».

Ранее сообщалось, что в прошлом году от СПИДа в России умерло 37 тысяч россиян.