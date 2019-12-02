Поднимать тяжести с прямой спиной оказалось необязательным

Возможно, поднимать тяжести с прямой спиной все-таки не лучшая идея, как показало исследование.

Профессиональные спортсмены и люди, которые регулярно посещают спортзал, прекрасно знают о том, что любые грузы нужно поднимать только с прямой спиной для того, чтобы избежать травм позвоночника. Однако новое исследование ученых из Curtin University не нашло никаких доказательств того, что если люди поднимают вес с изогнутой спиной, то это каким-то образом увеличивает риск последующих травм.

Результаты работы опубликованы в издании Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, а его авторы просмотрели итоги все научных работ по данному вопросу, включая 12 исследований с участием 697 человек. Их интересовало, каким образом положение спины влияет на риск возникновения болей в нижней части этой зоны тела.

Авторы исследования отмечают, что само по себе поднятие тяжестей остается самым главным фактором риска болей в нижней части спины, но вот «форма» спины во время этого процесса никакого значения не имеет. А значит, советы опытных спортивных врачей, фанатов спортивного образа жизни и даже личных тренеров о том, что штанги и тому подобные предметы нужно поднимать только с прямой спиной, ни на чем не основаны.

Для того чтобы избежать подобных травм, нужно не выгибать по-особенному спину, а плавно повышать нагрузки. Другими словами, человек не должен пытаться «рвать» веса, который являются для него непривычными, ведь в этом случае он рискует получить действительно тяжелую травму спины в независимости от положения этой части тела.