Наука разобралась, для чего людям нужны страшные сны

Страшные сны нужны для того, чтобы готовить человека к тяжелым эмоциональным потрясениям, как показало исследование.

Многие из нас в тот или иной период жизни сталкивались с кошмарными сновидениями, и многим хотелось бы знать, для чего они вообще нужны. Ответ на этот вопрос удалось получить ученым из Университета Женевы, которые выяснили, что мозг при просмотре кошмарных сновидений лучше готовится к стрессовым ситуациям.

Этот вывод был сделан по результатам очень непростых экспериментов. В ходе первого из них 18 добровольцев регулярно будили по ночам по много раз, чтобы они сказали, видели ли они сны и насколько страшными они были. Это помогало зафиксировать, кто из этих людей действительно сталкивался с кошмарными сновидениями. При этом прикреплённые к голове испытуемых электроды измеряли активность мозга по ночам, что позволило выявить те зоны, которые контролируют эмоции

В ходе второго эксперимента 89 добровольцев записывали свои сновидения в дневники. Затем им показывали картинки нейтрального или пугающего содержания в момент, когда сами добровольцы находились в МРТ-сканере. Он показал, что люди, которые ранее видели страшные сновидения, быстрее реагируют на эти картинки и справляются с их обработкой лучше.