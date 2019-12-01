От СПИДа в прошлом году умерли рекордные 37 тысяч россиян

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным Роспотребнадзора, составляет 1,06 миллиона человек.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадима Покровского, за шесть месяцев 2019 года этот показатель вырос на 47 тысяч человек. По словам специалиста, в прошлом году от СПИДа в России умерли 37 тысяч человек, что является рекордным показателем.

Покровский рассказал, что основным путем заражения являются половые контакты между мужчиной и женщиной: на этот способ передачи инфекции приходится 57% выявленных случаев. Причиной около 40%-41% случаев заражения становится употребление наркотиков, 2-3% — гомосексуальные контакты.

Кроме того, зафиксированы случаи заражения при оказании медицинской помощи. За три года, по данным Покровского, было зарегистрировано 62 таких факта. По каждому из случаев ведется следствие.

Самый высокий процент инфицированных среди мужчин в возрасте 30-40 лет — в эту категорию попадают до 4% с ВИЧ. У женщин наибольший процент выявлен в группе 30-35 лет (2-3%).

По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита.

Роспотребнадзор с 1 по 3 декабря проводит акцию, в рамках которой можно бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, сообщается на сайте ведомства.