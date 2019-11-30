Более 350 тысяч россиян с начала года покусали животные

Роспотребнадзор сообщил, что от 380 тысяч до 450 тысяч россиян ежегодно обращаются в медицинские учреждения с укусами животных, пишет ТАСС.

Более половины из пострадавших нуждаются в лечении с использованием антирабической вакцины, а 40 тысяч человек дополнительно получают инъекции антирабического иммуноглобулина.

Всего с начала 2019 года в связи с травмами, полученными от животных, обратились 353 тысячи человек. В 2018 году общее число обратившихся было равно 380 тысячам.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в случае получения укуса необходимо промыть рану проточной водой с мылом или другим моющим средством и обработать края раны 70-процентным этиловым спиртом или пятипроцентным спиртовым раствором йода.

Поскольку в последние годы ухудшается ситуация с числом выявленных случаев бешенства, нельзя пренебрегать медицинской помощью. После обработки раны обязательно нужно обратиться в медучреждение для получения антирабического лечения.