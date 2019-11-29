Росздравнадзор опроверг данные о побочных эффектах лекарств от муковисцидоза

В Росздравнадзоре не нашли сообщений о побочных эффектах препаратов от муковисцидоза, которые достоверно были бы связаны с применяемым лекарством, передает «Медвестник».

В ведомстве отмечают, что за период с 2017 по 2019 годы не поступало обращений, которые свидетельствовали бы о негативном влиянии лекарств в соотношении пользы и риска. Также не было обнаружено ни одной упаковки с некачественным медицинским препаратом.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспеченность российских пациентов препаратами от муковисцидоза и подготовить доклад с предложениями по улучшению ситуации. Родители пациентов направляли в правительство петицию, в которой заявляли, что назначаемые их детям дженерики оригинальных препаратов имеют ряд побочных свойств. Некоторые из наименований исчезли даже из аптек.

Росздравнадзор отчитался, что по сравнению с предыдущим годом количество закупаемых лекарств для лечения редкого генетического заболевания только выросло.