Детей с ВИЧ надо начинать лечить сразу после рождения

Лечение ВИЧ-инфицированных детей нужно начинать с первых часов их жизни, как показало исследование.

Ученые из Гарвардского университета доказали справедливость феномена «ребенка из Миссисипи». Так называют ВИЧ-инфицированную девочку, которой в 2010 году в течение 30 часов после появления на свет начали проводить высокоактивную антиретровирусную терапию. Через некоторое время родители прекратили лечение, и состояние ремиссии сохранялось у ребенка ошеломительные 27 месяцев, прежде чем уровень вируса снова начал расти и потребовались новые лекарства.

Наблюдения с участием 400 младенцев из африканской Ботсваны показали, что этот подход является наиболее эффективным. Оказалось, что если ВИЧ-инфицированные дети начинали получать лечение с первых часов и дней жизни, то размер вирусных резервуаров у них уменьшался гораздо сильнее, чем у тех детей, кого лечили позже. Более того, раннее начало лечения делало иммунную систему малышей с ВИЧ более мощной, чем у их ровесников вообще без вируса.

Сегодня эксперты ВОЗ дают такие же рекомендации в отношении взрослых. Если у человека диагностируют ВИЧ, рекомендуется немедленно начать выдачу лекарств в рамках ВААРТ, не дожидаясь, когда его вирусная нагрузка вырастет.