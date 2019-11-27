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Грудное молоко мам в состоянии стресса опасно для детей

Здоровье и дом - Здоровье
17:01, 27 ноября 2019
Американские СМИ

Simon Katzer / Global Look Press
Simon Katzer / Global Look Press

Грудное молоко от женщин в состоянии стресса воздействует на здоровье младенцев, как выяснили исследователи. 

Послеродовой стресс связан с изменениями бактериальной композиции грудного молока, которая может влиять на долгосрочные аспекты здоровья малышей. Исследователи из Radboud University в Нидерландах нашли связь между послеродовым стрессом и молочной микробиотой у здоровых женщин, кормящих грудью. Хотя такие факторы, как гестационный возраст, местоположение, использование антибиотиков или диета матери влияют на композицию молочной микробиоты, психологический стресс матери в качестве такого фактора ранее не рассматривался.

Это первое исследование, которое исправило подобное упущение и было посвящено влиянию стресса на качество грудного молока. Его авторы собрали образцы грудного молока у 51 здоровой кормящей грудью женщины на сроках в 2, 6 и 12 недель после родов. Всех женщин попросили ответить на вопросы по поводу настроения и уровня стресса, беспокойства, также депрессивных симптомов на сроке в шесть недель после родов.

Ученые оценили количество и разнообразие бактерий в материнском молоке. В первые три месяца грудного кормления эти показатели стабильно росли. Однако при высоком уровне материнского стресса разнообразие бактерий в грудном молоке сокращалось быстрыми темпами. Следовательно, стресс связан со специфическими изменениями в бактериях грудного молока.

 

Теги: Наука

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