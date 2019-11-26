После утомительных тренировок спортсменам нужно шоколадное молоко

Ученые из Университета Техаса пришли к выводу о том, что после тяжелых тренировок лучше помогает шоколадное молоко.

Новое исследование подтвердило действенность шоколадного молока в деле восстановления организма после интенсивных физических нагрузок. Оказывается, молоко со вкусом шоколада в этом вопросе оказывается даже более эффективным, чем энергетические и спортивные напитки, благодаря уникальному сочетанию компонентов.

В частности, этот напиток содержит абсолютно необходимые после усердных тренировок белки и крайне важные природные электролиты. Наконец, на 90% шоколадное молоко все-таки состоит из воды, а при интенсивных нагрузках человеку нужно постоянно восполнять водный баланс. Ну и вкус этого напитка приятен для большинства, что тоже имеет значение.

Ученые и раньше отмечали пользу шоколадного молока для спортсменов. Но теперь в исследовании принимали участие старшеклассники, профессионально занимающиеся спортом. И в режиме реального времени ученые в течение пяти недель наблюдали за тем, как разного рода напитки помогают им быстрее восстанавливаться. Лучше всего это получалось с помощью шоколадного молока.