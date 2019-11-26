Мозговые волны во сне помогают формировать яркие воспоминания

Специфические волны во время сна могут быть ключом к формированию воспоминаний, как показало исследование.

Нейробиологи давно предполагали, что процессы обучения и формирования памяти связаны с укреплением или ослаблением особых связей между нейронами (синапсами) – увеличением или снижением вероятности того, что клетки передадут сообщение своим соседям. Но недавно некоторые исследователи начали продвигать совершенно другую теорию, которая не включает изменение прочности синапсических передач: якобы в ней даже не участвуют нейроны, а вместо них фигурируют другие типы клеток мозга под названием глии.

Новое исследование ученых из Университета Торонто поддерживает эту теорию. Оно обеспечивает доказательства того, что базовый акт обучения вне зависимости от степени безопасности окружающей среды (поведение, которое является общим для всех животных) зависит от глиальных клеток, формирующих жироподобное покрытие нервов под названием миелин. Он является как бы электропроводкой для прикрытия нервных волокон.

Новая теория постулирует, что уже очень давно посетившие нас неизгладимые впечатления можно заново вызвать после сенсорного воздействия или тренировки, включающей взаимодействия между глиями и специфическими волнами мозга, возникающими во время сна. Исследователь в области миелина Бернард Залк полагает, что роль этого вещества в осуществлении когнитивных функций мозга в значительной степени игнорируется, ошибочность чего удалось опровергнуть авторам данного исследования.