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Детский психиатр опроверг миф о серьезном вреде компьютерных игр для психики

Здоровье и дом - Здоровье
08:53, 26 ноября 2019

Президент Ассоциации детских психиатров Анатолий Северный посоветовал родителям «не превращать педагогику в насилие».

Об этом Северный, также являющийся ведущим научным сотрудником Научного центра психического здоровья, рассказал агентству городских новостей «Москва». В своих рекомендациях родителям современных школьников он отметил, что излишнее насаждение определенных занятий взамен собственных увлечений ребенка может привести к протесту.

«Вместо того, чтобы подчиняться, ребенок начнет искать способы обойти запрет. Следует договариваться, как со взрослым человеком», — пояснил детский психиатр.

Анатолий Северный также развеял сомнения родителей относительно компьютерных игр. По его словам, подобные увлечения не станут проблемой и не причинят вред психике ребенка при условии их совмещения с другими занятиями.

«Насколько мне известно, проводились специальные исследования, которые не выявили особой вредоносности компьютерных игр. Другое дело — когда ребенок избыточно увлечен, когда игра отрывает его от реальной жизни. Тогда это действительно становится проблемой», — рассказал специалист.

 

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