Жительница Китая из-за нехватки ультрафиолета сломала десять ребер при кашле

Китаянка, избегавшая солнечных лучей, сломала ребра после приступа кашля из-за острого дефицита витамина D в организме.

Как пишет издание Daily Mail, 20-летняя девушка мечтала о бледной коже и поэтому старалсь как можно реже выходить из дома, чтобы не попадать под солнечные лучи. Кроме этого, она постоянно пользовалась солнцезащитным кремом. Дефицит ультрафиолета привел к острой нехватке витамина D в организме, из-за чего кости китаянки стали крайне хрупкими.

Однажды ночью женщина проснулась от острой боли в груди. Медики сделали рентген и обнаружили, что у пациентки сломаны десять ребер. Судя по всему, причиной перелома стал сильный приступ кашля: отмечается, что пострадавшая страдала от астмы.

Врачи рассказали, что это первый подобный инцидент в их практике.