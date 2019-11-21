В Ставрополе к лечению психозов начнут привлекать всю семью пациента

В Ставрополе местная психиатрическая больница начнет использовать новый метод оказания помощи людям с психотическими расстройствами, сообщается на сайте Минздрава.

Речь идет о методе работы мультисемейных групп, когда к реабилитации больного привлекают его окружение. Специалисты объясняют людям, проживающим вместе с пациентом, в чем проявляется болезнь их близкого и как можно с этими проблемами справляться.

Встречи проводят медицинские психологи. Продолжительность такой социально-медицинской терапии два года с посещаемостью один раз в две недели. Занятия позволяют снизить уровень конфликтности в семьях и способствуют возвращению пациента к социальным связям.

Пока бесплатные занятия устраиваются в заявительном порядке: желающие могут обратиться в медучреждение и пройти предварительное собеседование с ведущими терапевтической программы.

К психозам относятся сложные ментальные расстройства, при которых человек не может адекватно устанавливать связь с реальностью. Согласно данным Научного центра психического здоровья психотическими расстройствами, порядка 3–5% населения имеют ментальные диагнозы. Современная фармакология и психотерапия помогают людям преодолевать эти недуги или снижать число психотических эпизодов.

В июне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым у каждого пятого россиянина есть знакомый или родственних с шизофренией.