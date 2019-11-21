Правительство выступает за импортозамещение более 500 наименований медизделий

До 10 декабря продлится общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ, ограничивающего госзакупку некоторых зарубежных медизделий, пишет «Фармацевтический вестник».

В правительстве предлагают отклонять заявки от иностранных производителей в том случае, если в реестре промышленной продукции имеется аналогичный товар, производимый в России и на торгах подано не менее двух заявок. Это ограничение не будет касаться государств, являющихся членами Евразийского экономического союза.

В перечне указывается 567 позиций, в числе которых множество приборов, необходимых для проведения диагностических процедур. Также в список включены автомобили скорой медицинской помощи, медицинская мебель и дыхательное оборудование.

Положения постановления коснутся не только медорганизаций, обслуживающих граждан, но и ветеринарных служб.