Ученые выяснили, что корь угрожает младенцам сильнее, чем принято считать

Исследование показало, что младенцы более уязвимы перед корью, чем это было принято считать ранее.

Новое исследование предполагает, что у младенцев более высокая уязвимость перед заражением корью, чем это было принято считать раньше. Полученные данные опровергают предположение о том, что большинство малышей защищено от кори в течение первого года жизни материнскими антителами, которые они получают во время внутриутробного развития. Исследователи из Hospital for Sick Children и Public Health Ontario в Канаде утверждают, что подавляющее большинство из тех 196 младенцев, за которыми они наблюдали, были уязвимы перед корью уже на третьем месяце жизни. При этом ни один из младенцев не имел иммунитета в возрасте шести месяцев.

Сегодня дети не получают первую вакцину от кори до достижения года. Именно поэтому и появилось распространённое предположение о том, что вплоть до 12 месяцев на ребёнка якобы воздействуют материнские антитела. Теперь оно опровергнуто, следовательно, как полагают авторы исследования, сроки вакцинации малышей от кори нужно передвинуть на более ранний период, чтобы защитить от этой коварной инфекции наиболее уязвимую часть населения.

Эти выводы тем более серьёзны, если учесть, что корь — это опасная болезнь именно для новорожденных младенцев, поэтому малышей необходимо защищать самым тщательным образом.