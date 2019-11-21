Едва заметные скачки белка в крови говорят о скорой смерти

Исследователи из Англии выяснили, что по вспышкам белка тропонина можно оценивать риск смерти в следующие три года.

Вспышки белка тропонина, который связан с инфарктами, увеличивают риск ранней смерти. Как показало исследование английских учёных, которые проанализировали данные по 250 тысячам человек, даже небольшое повышение уровня тропонина в три раза увеличивает вероятность смерти в следующие три года.

Самую большую опасность скачки уровня тропонина представляют для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет: у них риск ранней смерти при этом увеличивается в десять раз, как установили ученые из Имперского колледжа Лондона. Вот почему при подобных анализах человек нуждается в срочном обследовании.

Замеры уровня тропонина широко распространены в больницах для получения ответа на вопрос о том, столкнулся ли человек с инфарктом. Эти увеличения уровня белка говорят об очень значительных проблемах со здоровьем, которые могут быть скрыты. При этом у человека может и не отмечаться вообще никаких опасных симптомов, которые обычно связываются с инфарктами.