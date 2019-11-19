Жирные кислоты защищают сердце и не повышают риск мужского рака

Жирные кислоты Омега-3 действительно защищают от болезней сердца и не увеличивают риск рака предстательной железы.

Американские ученые из Intermountain Healthcare Heart Institute доказали в ходе двух исследований, что прием жирных кислот Омега-3 обеспечивает людям дополнительную защиту от болезней сердца. У принимающих их мужчин не отмечалось увеличения риска опухолей простаты. Отметим, что польза этих кислот давно доказана, но среди учёных продолжались споры о том, действительно ли они укрепляют сердце. Были разговоры и о способности жирных кислот Омега-3 увеличивать риск рака предстательной железы.

На заседании Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии были представлены результаты сразу двух научных исследований. В ходе первого 87 жертв рака простаты прошли через анализы, во время которых у них оценивались показатели докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот — наиболее распространенных видов жирных кислот Омега-3. Эти показатели составили с анализами из контрольной группы, в которой было 149 мужчин. Оказалось, что даже при повышенном уровне жирных кислот риск рака простаты не увеличивается.

Во втором исследовании приняли участие 894 пациента, проходившие через коронарную ангиографию. Хотя ранее никто из них не имел болезней коронарных артерий или инфарктов, почти у 40% из них были выявлены нарушения в работе сердца, а ещё у 10% — трехсосудистые поражения. У этих пациентов также оценивали показатели этих кислот, являющихся метаболитами Омега-3 в крови. Было установлено, что жирные кислоты Омега-3 действительно снижают вероятность развития тяжелых болезней сердца.