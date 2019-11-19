В Минздраве рассказали о начальной стадии исследований по лечению марихуаной

В РФ начался поиск каннабиноидов, которые могли бы применяться для лечения и не имели бы побочных эффектов.

Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, для этих целей стартовало исследование возможного применения марихуаны в медицине, которое в настоящее время находится на начальном этапе.

«Мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится», — пояснил он.

По словам Брюна, при использовании марихуаны в медицинских целях у 1–3% пациентов встречаются тяжелые шизофреноподобные психозы, «которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека». В связи с этим о легализации конопли в России пока речи не идет.

Он подчеркнул, что российские исследователи ищут альтернативу марихуане — каннабиноиды, которые устраняли бы боль, но не вызывали бы тяжелых психозов и других побочных эффектов.